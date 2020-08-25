В России за сутки выявили 4696 заразившихся COVID-19

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4696, общее количество инфицированных достигло 966 189. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 6652, всего выздоровели 779 747 человек. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших превысило 80,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов среди зараженных COVID-19 в России увеличилось за сутки на 120, всего умерли 16 568 инфицированных. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,71% от всех заразившихся в России.

По последним данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 23,654 млн, с момента вспышки скончались 811 тыс. человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (5,756 млн), на втором месте Бразилия (3,622 млн), на третьем - Индия (3,106 млн).-0-