В России за сутки выявили 4711 заразившихся COVID-19

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев заражения COVID-19 в России за сутки увеличилось на 4711, до 975 576. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6411, всего уже выздоровел 792 561 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся превысила 81,2% от общего числа заразившихся.

Количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за сутки составило 121, всего зарегистрировано 16 804 смерти. Согласно данным штаба, умерли 1,72% всех заразившихся в стране.

По последним данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 24 млн, с момента вспышки скончались 824 тыс. человек. Больше всего инфицированных зафиксировано в США (5,839 млн), на втором месте Бразилия (3,717 млн), на третьем - Индия (3,234 млн).-0-