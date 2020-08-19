В России за сутки выявили 4828 случаев заражения COVID-19

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4828, общее количество инфицированных достигло 937 321. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Число вылечившихся в России пациентов, у которых диагностировали COVID-19, увеличилось за сутки на 6795. Согласно данным штаба, всего выздоровели 749 423 человека, что составляет около 80% от общего числа заразившихся в РФ.

Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 увеличилось за сутки на 117. Всего в России c начала эпидемии скончались 15 989 зараженных.

По информации Роспотребнадзора, в России провели уже более 33 млн тестов на коронавирусную инфекцию.

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 22,1 млн, с момента вспышки скончались 781 тыс. человек. Наибольшее число зараженных подтверждено в США (5,482 млн), на втором месте Бразилия (3,407 млн), на третьем - Индия (2,767 млн).-0-