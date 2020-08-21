В России за сутки выявили 4870 случаев заражения COVID-19

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся COVID-19 в России увеличилось за сутки на 4870, общее количество инфицированных достигло 946 976. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 5817, всего уже выздоровели 761 330 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся составляет 80,4% от общего числа заразившихся в РФ.

Количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 увеличилось за сутки на 90. Всего умерли 16 189 пациентов, что составляет 1,71% от всех инфицированных.

В настоящее время в России продолжают лечение от коронавирусной инфекции 169 457 человек.

По последним данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 22,781 млн, с момента вспышки скончались 792 тыс. человек. Наибольшее число инфицированных подтверждено в США (5,591 млн), на втором месте Бразилия (3,501 млн), на третьем - Индия (2,905 млн).-0-