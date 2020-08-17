В России за сутки выявили 4892 заразившихся COVID-19

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4892, общее количество инфицированных достигло 927 745. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Число вылечившихся пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 3133. Согласно данным штаба, всего уже выписали 736 101 человека, что составляет 79,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 увеличилось в РФ за сутки на 55, всего умерли 15 740 зараженных. Доля погибших составляет 1,7% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.

По последним данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире возросло до 21,742 млн, с момента вспышки скончались 774 тыс. человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (5,421 млн), на втором месте Бразилия (3,34 млн), на третьем - Индия (2,647 млн).-0-