В России за сутки выявили 49 513 случаев заражения COVID-19, это максимум с начала пандемии

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 49 513, что стало максимумом с начала пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,45%.
Общее количество зараженных коронавирусом в России с начала пандемии достигло 10 987 774.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 24 719, до 9 975 052. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 90,8% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов возросло за сутки на 692 против 684 днем ранее, до 324 752. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,96%.-0-