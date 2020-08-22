22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России за сутки выявили 4921 случай заражения COVID-19. Общее количество инфицированных достигло 951 897 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным штаба, суточный рост неделю не превышает 0,5%.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6147, всего уже выздоровели 767 477 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 80,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов за сутки возросло на 121. Всего, по данным штаба, в России из-за коронавируса умерли 16 130 человек, или 1,71% инфицированных.-0-