В России за сутки выявили 5 159 случаев заражения COVID-19

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 в России составило 5 159, общее число заразившихся достигло 861 423. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Количество выявленных случаев стало минимальным с 23 апреля. Тогда в стране зафиксировали 4 774 новых заболевших.

В настоящее время в РФ продолжает лечение от коронавирусной инфекции 185 601 человек. Число вылечившихся пациентов, у которых диагностировали COVID-19, увеличилось за сутки на 7 878. Согласно данным штаба, всего выписали 661 471 человека. Доля выздоровевших превышает 76% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 увеличилось за сутки на 144. Всего в России с начала эпидемии среди заболевших COVID-19 зарегистрирован 14 351 летальный исход.

По последним данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире возросло до 18,295 млн, с момента вспышки скончались 692 тыс. человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (4,734 млн), на втором месте Бразилия (2,75 млн), на третьем - Индия (1,803 млн).-0-