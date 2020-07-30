В России за сутки выявили 5 509 случаев заражения COVID-19

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся COVID-19 в России увеличилось за сутки на 5 509 до 834 499. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Число выздоровевших пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 9 322, всего вылечились уже 75% от общего числа инфицированных. Согласно данным штаба, выписаны 629 655 человек.

Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 увеличилось за сутки на 129, всего умерли 13 802 пациента. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,65% от всех заразившихся коронавирусом в России.

Общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 17 млн, с момента вспышки скончались 666 тыс. человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (4,442 млн), на втором месте Бразилия (2,552 млн), на третьем - Индия (1,531 млн).-0-