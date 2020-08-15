В России за сутки выявили 5061 случай заражения коронавирусом

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5061, общее количество инфицированных достигло 917 884. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Суточный рост 14 дней не превышает 0,6%. Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском автономном округе (0,0%), Московской области (0,2%), Северной Осетии (0,2%), Москве (0,3%), Республике Тыва (0,3%), Кабардино-Балкарской Республике (0,3%), Смоленской области (0,3%), Карачаево-Черкесской Республике (0,3%), Забайкальском крае (0,3%), Чеченской Республике (0,3%), Курской области (0,3%)

В частности, новые 695 случаев выявлены в Москве, 162 - в Санкт-Петербурге, 158 - в Свердловской области, 153 - в Московской области, 128 - в Ростовской области.

В настоящее время в России продолжают лечение от коронавирусной инфекции 172 856 человек. Число вылечившихся пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6447, всего уже выздоровели 729 411 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 119 против 114 днем ранее, всего умерли 15 617 человек, что составляет 1,7% от всех заразившихся коронавирусом. За сутки зарегистрировано 20 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 12 - в Москве, 7 - в Архангельской области, 6 - в Ростовской области, по 5 - в Свердловской и Омской областях, еще в 34 регионах число умерших не превышало 4.-0-