В России за сутки выявили 5065 заразившихся COVID-19

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5065, общее количество инфицированных достигло 912 823. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Число вылечившихся пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6568. Согласно данным штаба, всего уже выписали 722 964 человека, что составляет 79,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 увеличилось в РФ за сутки на 114, всего умерли 15 498 зараженных. Доля умерших составляет 1,7% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.

По последним данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире возросло до 20,731 млн, с момента вспышки скончались 750 тыс. человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (5,216 млн), на втором месте Бразилия (3,164 млн), на третьем - Индия (2,396 млн).-0-