В России за сутки выявили 5099 заразившихся COVID-19

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 099, общее количество инфицированных достигло 1 035 789. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось в России за сутки на 6 772, всего уже выздоровели 850 049 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82% от общего числа заразившихся.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 167 747 человек.

Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 увеличилось в России за сутки на 122. Всего умерли 17 993 инфицированных, что составляет 1,74% от всех заразившихся в России.

По последним данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 27,4 млн, с момента вспышки скончались более 892 тыс. человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (6,315 млн), на втором месте Индия (4,280 млн), на третьем - Бразилия (4,147 млн).-0-