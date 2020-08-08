В России за сутки выявили 5212 случаев заражения коронавирусом

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5212, общее количество инфицированных достигло 882347. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.
Число вылечившихся пациентов увеличилось за сутки на 6615. Согласно данным штаба, всего выздоровели 690207 человек, что составляет 78% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 129 против 119 днем ранее, всего умерли 14854 пациента. Доля умерших составляет 1,68% от общего числа заразившихся.
В настоящее время в России продолжают лечение от коронавирусной инфекции 177286 человек. -0-