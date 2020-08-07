В России за сутки выявили 5241 случай заражения COVID-19

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся COVID-19 в России увеличилось за сутки на 5241, общее количество инфицированных достигло 877 135. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.
Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали COVID-19, увеличилось за сутки на 7235. Всего уже выздоровели 683 592 человека, что составляет 77,9% от всех заразившихся.
Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 увеличилось за сутки на 119, всего от инфекции умерли 14 725 человек. Согласно данным штаба, доля умерших составляет 1,68% от общего числа заразившихся.
По данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 19,1 млн, с момента вспышки скончались 713 тыс. человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (4,898 млн), на втором месте Бразилия (2,912 млн), на третьем - Индия (1,964 млн).-0-