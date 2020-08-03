В России за сутки выявили 5394 случая заражения COVID-19

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 5394, общее число заразившихся достигло 856264. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Число выписанных пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 3420. Всего вылечились 653593 человека. Доля выздоровевших в России превышает 76% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в РФ увеличилось за сутки на 79, всего умерли 14207 человек. Общее число умерших составляет 1,66% от всех заразившихся COVID-19 в России.

По данным Reuters, общее количество зараженных COVID-19 в мире превысило 18 млн, с момента вспышки скончались 687 тыс. человек. Больше всего зараженных зафиксировано в США (4,684 млн), на втором месте Бразилия (2,733 млн), на третьем - Индия (1,750 млн).-0-