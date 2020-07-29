В России за сутки выявили 5475 случаев заражения COVID-19

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся COVID-19 в России увеличилось за сутки на 5475, общее количество инфицированных достигло 828990. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 8116, всего выписали 620333 человека. Согласно данным штаба, общая доля выздоровевших достигла 74,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 увеличилось в России на 169 за сутки, всего умерли 13673. Доля умерших составила 1,65% от всех заразившихся COVID-19 в России.

По данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире достигает 16,760 млн, с момента вспышки скончались 659 тыс. человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (4,376 млн), на втором месте Бразилия (2,483 млн), на третьем - Индия (1,483 млн).-0-