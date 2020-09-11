В России за сутки выявили 5504 заразившихся COVID-19 - это максимум с 30 июля

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 в России составило 5504, это максимум с 30 июля. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Общее число зараженных COVID-19 в России достигло 1 051 874.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19, составило 5734, всего выздоровели 868 107 человек. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших превысило 82,5% от общего числа заразившихся.

Число умерших среди зараженных COVID-19 пациентов в России за сутки составило 102, всего умерли 18 365 инфицированных. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,75% от всех заразившихся COVID-19 в РФ.

По последним данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 28,148 млн, с момента вспышки скончались 908 тыс. человек. Наибольшее число инфицированных подтверждено в США (6,414 млн), на втором месте Индия (4,465 млн), на третьем - Бразилия (4,238 млн).-0-