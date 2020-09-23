В России за сутки выявили 6 431 случай заражения COVID-19

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 431, это максимум с 13 июля. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

По данным штаба, всего в России выявили 1 122 241 случай заражения коронавирусом.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось в России за сутки на 5 750, всего уже выздоровели 923 699 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысило 82,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 150, всего умерли 19 799 пациентов. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 31,6 млн, с момента вспышки скончались 970 тыс. человек. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в США (6,897 млн), Индии (5,646 млн), Бразилии (4,591 млн).-0-