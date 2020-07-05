В России за сутки выявили 6 736 случаев заражения COVID-19

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 736, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, информирует ТАСС.

Таким образом, уже десять дней этот показатель держится на отметке ниже 7 тыс. Согласно данным штаба, общее число заразившихся достигло 681 251. Шесть дней суточный рост не превышает 1%.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 3 871, всего выписали уже 450 750 человек. Общее число выздоровевших превысило 66,2% от числа случаев коронавируса в России.

Число летальных исходов увеличилось за сутки на 134. Всего от инфекции умер 10 161 человек. По информации штаба, доля умерших составляет 1,49% от всех заразившихся коронавирусом в России.-0-