В России за сутки выявили 65 109 случаев заражения COVID-19

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 65 109, до 11 173 300, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,59%.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 21 714, до 10 045 336. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 89,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло за сутки на 655, до 326 767. Днем ранее было зарегистрировано 679 смертей из-за ковида. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) снизилась до 2,92%, следует из данных штаба.-0-