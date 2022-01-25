В России за сутки выявили 67 809 случаев заражения COVID-19

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 67 809, до 11 241 109, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,61%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян возросло за сутки на 26 404, до 10 071 740. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,6% от общего числа заразившихся. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 841 921.

Число летальных исходов возросло за сутки на 681, до 327 448. Днем ранее было зарегистрировано 655 смертей из-за ковида. Таким образом, уже десять дней подряд в стране фиксируют менее 700 летальных исходов из-за коронавируса в сутки.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) снизилась до 2,91%, следует из данных штаба.-0-