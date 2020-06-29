В России за сутки выявили 6,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 в России составило 6719. Таким образом, этот показатель уже четыре дня держится на отметке ниже 7 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным штаба, общее число заразившихся достигло 641 156. Суточный рост четыре дня не превышает 1,1%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло на 93 - до 9166. Из данных штаба следует, что с начала вспышки заболевания в стране умерли 1,43% заразившихся коронавирусом.

Всего на данный момент в России продолжают лечение 228 560 человек. Доля выздоровевших составляет около 63% от общего количества заразившихся коронавирусом в стране.-0-