В России за сутки выявили 74 692 случая заражения COVID-19

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 74 692 до 11 315 801. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,66%.

Число госпитализаций из-за коронавируса за сутки составило 12 226, что на 4,8% ниже показателя предыдущего дня. Число госпитализаций увеличилось в 34 регионах и снизилось в 49, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 28 197 до 10 099 937. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 89,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло за сутки на 657 до 328 105. Днем ранее был выявлен 681 летальный случай.-0-