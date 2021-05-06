В России за сутки выявили 7639 случаев заражения COVID-19

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7639. Всего с начала пандемии в стране было выявлено 4 855 128 заболевших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Таким образом, уже три дня подряд количество новых случаев в стране не превышает 8 тыс. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло на 7788. Всего уже выздоровели 4 472 338 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло на 351 против 360 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 112 246 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,31%.