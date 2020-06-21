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21 июня 2020, 14:23

В России за сутки выявили 7,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

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21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 729, суточный прирост замедлился до 1,34%, сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Число вылечившихся за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 5 119, общее количество выздоровевших достигло 339 711 человек. Согласно данным штаба, число выздоровевших уже составляет 58% от общего количества заразившихся коронавирусом в РФ.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки составило 109, это минимальный показатель с 25 мая. По информации штаба, всего от инфекции умерли 8 111 человек - 1,39% от общего числа заразившихся коронавирусом в России.-0-

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