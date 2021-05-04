В России за сутки выявили 7770 случаев заражения коронавирусом

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7770, что стало минимумом с 26 сентября 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост составил 0,16%.

Всего с начала пандемии в стране было выявлено 4 839 514 заболевших. Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян возросло на 6755, до 4 457 044. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 337 против 336 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 111 535 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,3%, следует из данных штаба.-0-