В России за сутки выявили 7848 случаев заражения COVID-19

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7848, что стало минимумом с 26 сентября 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%. В общей сложности в стране с начала пандемии подтверждено 4 787 273 случая заражения коронавирусом. Число вылечившихся возросло за сутки на 8420. Всего выздоровели уже 4 411 098 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло на 387 против 392 днем ранее, до 109 367. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,28%.-0-