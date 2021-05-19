В России за сутки выявили 7920 случаев заражения COVID-19

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7920. Это минимальный показатель с 6 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Общее число заболевших в России увеличилось до 4 965 676.

Число вылечившихся россиян возросло за сутки на 9561. Всего уже выздоровели 4 581 787 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до уровня 92,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло за сутки на 390 против 364 днем ранее. Всего с начала эпидемии от инфекции в России умерли 116 965 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,36%, следует из данных штаба.-0-