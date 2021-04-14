В России за сутки выявили 8 326 случаев заражения COVID-19

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14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 8 326, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Общее количество инфицированных в России достигло 4 666 209.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 447. Всего уже выздоровели 4 291 223.
Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 92% от общего числа инфицированных.
Число летальных исходов возросло на 399 против 338 днем. Всего от инфекции умерли 104 тыс. пациентов.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,23%, следует из данных штаба.-0-