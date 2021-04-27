В России за сутки выявили 8053 случая заражения COVID-19

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 8053. Это минимум с 27 сентября прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных в России достигло 4 779 425. Число вылечившихся от коронавируса россиян возросло за сутки на 8039. Всего уже выздоровели 4 402 678 человек. Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 92,1% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов возросло на 392 против 356 днем ранее. Всего от инфекции умерли 108 980 человек.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,28%, следует из данных штаба.-0-