В России за сутки выявили 8164 случая заражения COVID-19

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 8164, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных в России достигло 4 718 854. Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 9631. Всего уже выздоровели 4 343 229 человек.

Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 92% от общего числа инфицированных. Число летальных исходов возросло на 379 против 346 днем ранее. Всего от инфекции умерли 106 307 человек.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,25%, следует из данных штаба.-0-