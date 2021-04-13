В России за сутки выявили 8173 случая заражения COVID-19

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 8173, это минимум с 28 сентября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных в России достигло 4 657 883.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 611. Всего уже выздоровели 4 281 776.

Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 91,9% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов возросло на 338 против 277 днем ранее. Всего от инфекции умерли 103 601 пациент.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,22%, следует из данных штаба.-0-