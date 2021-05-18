В России за сутки выявили 8183 случая заражения COVID-19

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 8183, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных в России достигло 4 957 756.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8972. Всего уже выздоровели 4 572 226 человек. Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 92,2% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов возросло на 364 против 340 днем ранее. Всего от инфекции умерли 116 575 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,35%, следует из данных штаба.-0-