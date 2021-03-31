В России за сутки выявили 8275 случаев заражения COVID-19

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 8275, что стало минимумом с 29 сентября прошлого года. Общее количество инфицированных достигло 4 545 095. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,18%.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 10 176 до 4 166 172. По данным штаба, доля вылечившихся увеличилась до 91,7% от общего количества заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 408 против 409 днем ранее. Всего от инфекции умерли до 98 850 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,17%, следует из данных штаба.-0-