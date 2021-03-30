В России за сутки выявили 8277 случаев заражения COVID-19

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 8277, это минимальный показатель с 29 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных в России достигло 4 536 820. Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9588. Всего выздоровели 4 155 996 человек. Доля вылечившихся, по данным штаба, выросла до 91,6% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов увеличилось на 409 против 293 днем ранее. Всего от инфекции умерли 98 442 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,17%.-0-