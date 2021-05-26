В России за сутки выявили 8373 случая заражения COVID-19

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 8373, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных в России достигло 5 026 168.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9135. Всего уже выздоровели 4 642 090 человек. Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 92,3% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов возросло на 406 против 393 днем ранее. Всего от инфекции умерли 119 600 человек.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,38%, следует из данных штаба.-0-