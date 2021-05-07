В России за сутки выявили 8386 случаев заражения коронавирусом

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8386. Всего с начала пандемии в стране выявлены 4 863 514 заболевших, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших - 0,17%.

Выписались после выздоровления за сутки 8022 пациента. Всего уже выздоровели 4 480 360 человек. Доля вылечившихся от общего числа заразившихся осталась 92,1%.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 376 против 351 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 112 622 человека. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,32%.-0-