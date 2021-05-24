В России за сутки выявили 8406 случаев заражения коронавирусом

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8406. Общее количество инфицированных в стране достигло 5 009 911, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,17%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 6450. Всего уже выздоровели 4 624 212 человек. Доля выписанных пациентов осталась на уровне 92,3% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 319 против 357 днем ранее. Всего от инфекции умер 118 801 пациент. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,37%.-0-