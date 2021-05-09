В России за сутки выявили 8419 случаев заражения COVID-19

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8419, до 4 880 262, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В настоящее время в России болеют 270 804 человека. Число вылечившихся после COVID-19 россиян увеличилось за сутки на 7517. Всего уже выздоровели 4 496 132 человека.

Доля выписанных пациентов осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

В России зарегистрировали 334 смерти из-за коронавируса против 370 днем ранее. Всего от инфекции умерли 113 326 пациентов.-0-