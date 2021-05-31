В России за сутки выявили 8475 случаев заражения коронавирусом

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8475, до 5 071 917. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%.

Число вылечившихся возросло за сутки на 6715. Всего уже выздоровели 4 684 585 человек.

Число летальных исходов возросло за сутки на 339 против 355 днем ранее. Всего с начала эпидемии от инфекции умер 121 501 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,4%.-0-