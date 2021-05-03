В России за сутки выявили 8489 случаев заражения COVID-19

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3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 8489, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных в России достигло 4 831 744.

Число вылечившихся от коронавируса россиян возросло за сутки на 6367. Всего уже выздоровели 4 450 289 человек. Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 92,1% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов возросло на 336 против 342 днем ранее. Всего от инфекции умерли 111 198 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,3%, следует из данных штаба.-0-

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