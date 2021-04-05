В России за сутки выявили 8646 случаев заражения COVID-19

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 8646, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных в России достигло 4 589 540.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7052. Всего уже выздоровели 4 211 133.

Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 91,8% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов возросло на 343 против 357 днем ранее. Всего от инфекции умерли 100 717 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,19%, следует из данных штаба.-0-