В России за сутки выявили 8672 случая заражения COVID-19

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 8672, сообщает ТАСС со ссылкой оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных в России достигло 4 614 834. Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9558. Всего уже выздоровели 4 239 038. Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 91,9% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов возросло на 365 против 374 днем ранее. Всего от инфекции умерли 101 845 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,21%.-0-