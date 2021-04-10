В России за сутки выявили 8704 заразившихся COVID-19

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 8704, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных в России достигло 4 632 688.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9597. Всего уже выздоровели 4 258 297 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся осталась на уровне 91,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло на 402, столько же смертей было зарегистрировано днем ранее. Всего от инфекции в России умерли 102 649 пациентов.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,22%, следует из данных штаба.-0-