В России за сутки выявили 8711 случаев заражения COVID-19

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 8711, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных в России достигло 4 528 543.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7280. Всего уже выздоровели 4 146 408.

Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 91,6% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов возросло на 293 против 336 днем ранее. Всего от инфекции умерли 98 033 пациента.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,16%, следует из данных штаба.-0-