В России за сутки выявили 8792 случая заражения COVID-19

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 8792, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных в России достигло 4 563 056. Число вылечившихся от коронавируса россиян за сутки - 9832. Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 91,7% от общего числа инфицированных. Всего уже выздоровели 4 186 251 человек.

Число летальных исходов увеличилось на 400 против 383 днем ранее. Всего от инфекции умерли 99 633 пациента.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,18%, следует из данных штаба.-0-