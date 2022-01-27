В России за сутки выявили 88 816 случаев заражения COVID-19

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 88 816, до 11 404 617. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,78%.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 12 807, что на 4,8% выше показателя предыдущего дня. Число госпитализаций увеличилось в 44 регионах и снизилось в 39.

Число смертей возросло за сутки на 665, до 328 770. Днем ранее было зафиксировано 657 смертей.-0-