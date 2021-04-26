В России за сутки выявили 8803 случая заражения COVID-19

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 8803, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%. Общее число зараженных коронавирусом в России достигло 4 771 372.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 356 против 332 днем ранее до 108 588. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,28%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6631 до 4 394 639. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.-0-