В России за сутки выявили 8828 случаев заражения коронавирусом

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8828 - до 4 753 789. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 399 против 398 днем ранее, до 107 900. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,27%, следует из данных штаба.

Вылечившихся после коронавируса в РФ насчитывается 4 380 468. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.-0-