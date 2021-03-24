В России за сутки выявили 8861 случай заражения COVID-19

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 8861, сообщает ТАСС со ссылкой оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных в России достигло 4 483 471.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 10 355. Всего уже выздоровели 4 098 400. Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 91,4% от общего числа инфицированных.

Количество летальных исходов возросло на 401 против 427 днем ранее. Всего от инфекции умерли 96 219 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,15%, следует из данных штаба.-0-